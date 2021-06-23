Türkiye Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alıyor

Türkiye

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

23 Haziran 2021, Çarşamba 17:41 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alımı yapacak. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ve 03 Ekim 2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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