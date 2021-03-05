Türkiye Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

05 Mart 2021, Cuma 16:25 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimleri  için  2547  sayılı  Kanunun  24.  ve  23. maddesinde  belirtilen  asgari  koşulların yanında, Üniversitemiz web  sayfasında yayınlanan Acıbadem Mehmet  Ali  Aydınlar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve  Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır" denildi.

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