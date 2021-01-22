Türkiye Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

22 Ocak 2021, Cuma 16:32 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ve 03 Ekim 2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı. İlan detayları ve başvuru tarihleri için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayabilirsiniz.

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