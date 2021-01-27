Türkiye Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne öğretim görevlisi alacak. Başvuru şartları belli olan ilanın son başvuru tarihi 10 Şubat 2021 olarak açıklandı.

27 Ocak 2021, Çarşamba 16:38 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 1 öğretim görevlisi alacak. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi ve 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ile 03 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir" denildi.


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