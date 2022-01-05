Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
05 Ocak 2022, Çarşamba 16:26 Son Güncelleme:
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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de ve 03 Ekim 2019 tarih, 30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve bazı maddelerinde değişiklik yapılan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)