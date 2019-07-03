Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor!

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlük Yabancı Diller Bölümüne öğretim görevlisi alıyor. Peki, Başvurular nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlük Yabancı Diller Bölümüne öğretim görevlisi ilanına başvuru yapacak adayların ALES’den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 80 veya bu puan muadili bir puan almış olması gerekiyor.

Adayların İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngiliz Dilbilimi lisans mezunu olma, alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olma şartlarını taşımaları gerekiyor.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Özgeçmiş

2. Dilekçe

3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Lisans/Lisansüstü/Doktora Diploma fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)

7. Yabancı Dil Belgesi

8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

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