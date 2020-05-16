Açık alanda maske takmak zorunlu oldu

Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, corona virüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, ilçede tüm açık alanlarda 18 Mayıs pazartesi itibarıyla maske takılmasının zorunlu olmasına karar verildi. Maskesiz sokağa çıkanlara da idari para cezası uygulanacak.

AA