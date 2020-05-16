Türkiye Açık alanda maske takmak zorunlu oldu

Açık alanda maske takmak zorunlu oldu

Türkiye

Açık alanda maske takmak zorunlu oldu

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde açık alanlarda maske takılması zorunlu hale getirildi.

16 Mayıs 2020, Cumartesi 23:05 Son Güncelleme:
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Bozcaada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, corona virüs tedbirleri kapsamında yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre, ilçede tüm açık alanlarda 18 Mayıs pazartesi itibarıyla maske takılmasının zorunlu olmasına karar verildi. Maskesiz sokağa çıkanlara da idari para cezası uygulanacak.

AA

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