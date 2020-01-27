Açık artırmaya çıkarılan araçtan 96 bin hap çıktı

Tayland'da geçtiğimiz yıl bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen otomobil, Narkotik Kontrol Kurulu Ofisi tarafından çıkarıldığı açık artırmada 19 bin dolara satıldı. BBC'de yer alan habere göre alıcının araçta değişiklikler yapması için götürdüğü usta, tamponda 94 bin adet sentetik uyuşturucu hapın saklandığını tespit etti. Narkotik Kontrol Kurulu Ofisi yetkilisi Niyom Termsrisuk, açık artırmaya çıkarılan araçların ayrıntılı biçimde incelendiğini, bu otomobil için de aynı şeyin geçerli olduğunu, hapların çok iyi saklanmış oldukları için bulunmamış olabileceğini söyleyerek olaydan ötürü özür diledi. Yetkililer, diğer vakalarda daha detaylı incelemeler yürüteceklerini söyledi. Otomobil, geçtiğimiz yıl ilk ele geçirildiğinde de arka koltuğun çeşitli yerlerinde 100 bin hapa ulaşılmıştı. Termsrisuk, yeni bulunan uyuşturucu hapların da dava dosyasına ekleneceğini, aracın yeni sahibinin de işbirliği nedeniyle ödüllendirilebileceğini söyledi.

2018'de 516 milyon adet ele geçirildi

Aracın tamponundaki gizli bir bölmede ele geçirilen 'yaba' isimli 94 bin hapın, metamfetamin ve kafeinden oluşan bir karışımla elde edildiği belirtiliyor. 'Çılgın ilaç' anlamına gelen ve genelde kırmızı ya da pembe renklerde satılan hap çok ucuz olmasıyla biliniyor. Asıl malzemelerinin Myanmar'dan getirildiği belirtilen uyuşturucu hap 'yaba', ülkede büyük bir sorun. Narkotik, 2018'de 516 milyon 'yaba' ele geçirmişti.



