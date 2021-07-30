Covid-19 önlemleri kapsamında açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla hayat geçirilen uygulama için verilen tarihin sonuna gelinirken, mahkum ve mahkum aileleri gözlerini Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamaya çevirdi…

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla açık cezaevi izinleri Mayıs 2021’de yapılan açıklama ile 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Mayıs ayında açık cezaevi izinlerinin bitimine kısa süre kala CTE’den gelen açıklama ile süre 2 ay uzatılmış ve 31 Temmuz tarihine işaret edilmişti. 30 Temmuz tarihi itibari ile açık cezaevi indirimlerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama bulunmuyor.

Bir son dakika açıklaması gelmemesi halinde açık cezaevi izinleri 31 Temmuz Cumartesi günü son buluyor.

CTE’DEN AÇIK CEZAEVİ İZNİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son duyuruda:

"5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.