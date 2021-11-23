30 Kasım’da sona eren açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin mahkum ve mahkum yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyordu. CTE’den önemli açık cezaevi izinleri açıklaması geldi. Yaklaşık 19 aydır devam eden açık cezaevi izinleri ay sonunda bitiyor…

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR, UZATILIR MI?

Açık cezaevinde kalan mahkumlar, koronavirüsün Türkiye’de görülmesinden yaklaşık bir ay sonra yani 15 Nisan 2020 tarihinde izinli olarak evlerine gönderilmişti. O günden bu yana da pandeminin devam etmesi nedeniyle ikişer aylık sürelerle açık cezaevi izinleri uzatıldı. Son uzatma ise CTE’den gelen açıklama ile eylül ayında yapıldı. Yapılan açıklamada açık cezaevi izinlerinin 30 Kasım 2021 tarihinde sona ereceği belirtildi. Belirtilen sürenin yaklaşmasıyla binlerce mahkum ve mahkum yakını izinlerin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırdı.

CTE’DEN ÖNEMLİ AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklamaya göre; açık cezaevi izinleri 30 Kasım 2021 tarihinde bitecek.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü konuyla ilgili olarak şu detayları paylaştı;

“7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 sayılı Kanun’un Geçici 9. maddesi kapsamında, Kanun’un yürürlüğe girdiği 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderilmiş olup yasa gereği izin süreleri 30 Kasım 2021 tarihinde son bulacaktır.

Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;

Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,

Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,

Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,

Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”