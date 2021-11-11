Açık cezaevi izinlerine ilişkin gelimeler mahkum ve mahkum yakınları tarafından yakından takip ediliyor. Bu yıl içerisinde Mayıs, Temmuz ve Eylül ayında uzatılan açık cezaevi izinlerinin süresi Kasım sonunda doluyor. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? CTE denetimli serbestlik süreleri ile ilgili açıklama geldi mi?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILACAK MI?

30 Eylül’de sona ermesi beklenen Açık cezaevi izinleri son anda alınan kararın ardından 2 ay süreyle uzatılmış ve izinlerin 30 Kasım’da sona ermesi yönünde karar alınmıştı. Kasım ayının sonlarına yaklaştıkça mahkum ve mahkum yakınlarının açık cezaevi izinlerinin uzatılması yönündeki merakı devam ediyor ancak izinlerin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan konu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede ele alındı. Adalet Bakanı Gül toplantıda kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumun ardından kabinede iznin uzatılmaması yönünde karar alındığı ifade edildi. 31 Kasım’a kadar yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa ceza sürelerini doldurmayan binlerce mahkum yeniden cezaevine dönecek.

Açık cezaevi izinlerinin uzatılmaması durumunda izinde olan hükümlülere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce cezalarının geri kalanını çekmeleri gerektiği tebligatla bildirilecek. Dönmeyenler firari sayılacak ve haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

CTE DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMAYLA İKİ AY UZATILMIŞTI

Açık cezaevi indirimleri önce Mayıs ve Temmuz aylarında sonra da Eylül ayında iki ay süre ile uzatılmıştı. Eylül ayında açık cezaevi izinleri ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru yapıldı. cte.adalet.gov.tr internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.