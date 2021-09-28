Açık cezaevi izinleri, koronavirüs önlemleri nedeniyle Temmuz ayında iki ay süre ile uzatılmıştı. Mahkumlar ve aileleri tarafından sevinçle karşılanan bu haberin ardından verilen sürenin sonuna gelinirken, gözler, Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamaya çevrildi. Pek çok kişi yoğun şekilde, A”çık cezaevi izinleri uzatıldı mı?” “İzinler ne zaman bitiyor?” ve “CTE açık cezaevlerinde son durum” araştırması yapıyor.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık Cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin henüz Bakanlık tarafından bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz.

İZİNLER NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık cezaevi izinleri eğer bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa, 30 Eylül tarihinde sona eriyor.

AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevi veya halk arasında hapishane, bir suçtan dolayı hüküm giymiş mahkumların kaldıkları yerlerdir. Cezaevlerinde kalınan süre ve cezaevinin açık veya kapalı oluşu da işlenilen suçun niteliğine göre değişmektedir.

Açık cezaevlerinde tutuklulara aşırı kısıtlama getirilmez. Bu tip cezaevlerinde tutuklulara, buradan çıktıktan sonraki yaşamlarına hazırlayıcı eğitimler verilir. Kimi açık cezaevlerinde eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler ve mahkumların belirli beceriler kazanacağı atölyeler vardır.