Mahkum ve mahkum yakınlarının gözü kulağı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmişti. En son eylül ayında uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım’da sona erecekti. Umutlu bekleyiş devam ederken Meclis’ten gelen haber binlerce kişi tarafından sevinçle karşılandı. TRT Haber tarafından paylaşılan bilgiye göre, açık cezaevi izinleri uzatıldı…

AÇIK CEZAEVİ UZATILDI MI, NE KADAR UZATILDI?

TRT Haber'in haberine göre; koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinli sayılma tarihi 30 Kasım 2021'de bitiyordu.

5. yargı paketinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ederken yeni bir madde ihdas edildi.

Verilen önerge ile 30 Kasım tarihinde sona erecek olan açık cezaevi izinleri bu tarih 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı.

Buna göre, açık cezaevlerindeki hükümlüler 31 Mayıs 2022'ye kadar izinli sayılacak.