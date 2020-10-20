Türkiye Açık cezaevindekilere izin uzatımına ilişkin önemli açıklama

Açık cezaevindekilere izin uzatımına ilişkin önemli açıklama

Türkiye

Açık cezaevindekilere izin uzatımına ilişkin önemli açıklama

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı’nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor." dedi.

20 Ekim 2020, Salı 18:33 Son Güncelleme:
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Naci Bostancı'nın sözleri şöyle;

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı’nın açık cezaevlerinde bulunanlara ikişer ay süreyle izin verme yetkisinin süresi kasım sonunda doluyordu. Meclis iki artı iki aylık süreyle uzatımına sıcak bakıyor.

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