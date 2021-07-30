Türkiye Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı

Türkiye

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin süreleri, 31 Temmuz’dan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

30 Temmuz 2021, Cuma 19:43 Son Güncelleme:
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Temmuz’dan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

AA

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