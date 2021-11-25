Açık görüşlerle ilgili Bilim Kurulu toplantısında alınan kararla binlerce hükümlü ve hükümlü yakını büyük sevinç yaşadı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıldan uzun süredir, tüm cezaevlerinde bir yıldan fazla süredir açık görüş yapılmıyordu. Normalleşme adımlarının hızla atılmasıyla binlerce kişinin beklediği açık görüş kararına imza atıldı. Peki, Cezaevlerinde açık görüşler ne zaman başlayacak? İşte yanıtı…

CEZAEVLERİNDE AÇIK GÖRÜŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, ''Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır.'' ifadesi yer almıştı.

Açıklamanın ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuya ilişkin detayı paylaştı. Bakan Gül, açık görüşler hakkındaki açıklamasında ''Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak.'' ifadelerini kullandı.

AÇIK GÖRÜŞ NEDİR?

Açık görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin maddi temasına imkan verecek şekilde, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebildiği ve izlenebildiği, ceza infaz kurumunun bu iş için tahsis edilmiş özel bölümünde yapılan ziyaret ve görüşmelerdir.