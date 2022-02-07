Açık lise kayıt yenileme işlemler için artık kısa süre kaldı. AÖL’de eğitimine devam eden, öğrencilik durumu donuk, silik veya aktif olan öğrenciler, önümüzdeki günler içerisinde kayıt yenileme işlemlerini tamamlayarak ders seçiminde bulunabilecek. Diğer yandan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin kayıt yenileme ve sınav ücretlerini de belirtilen bankalara yapması gerekiyor…

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

AÖL 2021 yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 11 Şubat 2022 günü mesai saati bitiminde son bulacak.

Halâ örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemleri 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07-11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Yüz yüze eğitim kurumlarında ve halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde yoğunluk oluşmaması için, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı.

2022 AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, AÖL 2021-2022, 2. Dönem kayıt yenileme ücreti 50 TL olarak belirlendi. Aynı zamanda öğrencilerin Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 5 TL yatırması gerekiyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILACAK?

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ve sınav ücretleri; Türkiye Halk Bankası T.C. Ziraat Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) ya da Türkiye Vakıflar Bankası şubesi veya internet üzerinden yatırılacak.