Temmuz ayının başında AÖL 3. Dönem sınavına katılan öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Eğitimine açık liseden devam eden binlerce kişi, mezun olmak veya bir sonraki dönem için ders seçme işlemlerini yapabilmek için açık lise sınav sonuçlarını bekliyor.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 3. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı andan itibaren haberimizde bulabilirsiniz.

AÇIK LİSE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir açıklama gelmedi. Ancak sınav sonuçlarının yaklaşık iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SONUCU SORGULAMA

AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, sınav sonuçlarını "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebilecek.