Açık Öğretim Okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 21 Ağustos’ta başlamıştı. Açık Öğretim okullarına kayıt yaptırmak isteyenler internette Açık öğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? sorusunu aratıyor. İşte Açık öğretim ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri…

Açık Öğretim Okullarının 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesinde 27 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine 20 Eylül 2019 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecek.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıramamış Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin 28 Eylül-4 Ekim 2019 tarihleri arasında, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de 21-27 Eylül 2019 tarihleri arasında mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

Açık Öğretim Okullarına ilk defa kayıt olacak öğrenciler halk eğitimi merkezleri veya yüz yüze eğitim kurumlarında kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra, anlaşmalı bankalara veya anlaşmalı bankaların ATM lerine sınav katılım ücretini yatırmaları gerekiyor.

İlk kayıt veya kayıt yenileme işlemi yaptıracak öğrencilerin mutlaka ilgili okulun sayfasını ziyaret ederek ilk kayıt kılavuzu veya kayıt yenileme kılavuzunu okumaları ve belirtilen tarihler arasında mutlaka kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Açık Öğretim Ortaokulu için

Açık Öğretim Lisesi için

Mesleki Açık Öğretim Lisesi için

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için



