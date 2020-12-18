Türkiye Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

Türkiye

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Liseleri 1. Dönem sınav tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı.

18 Aralık 2020, Cuma 09:18 Son Güncelleme:
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Dünyada ve ülkemizde salgını devam eden corona virüse karşı günden güne önlemler büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde alınan yeni kararlar doğrultusunda sınav tarihlerini de erteleyen corona virüs tedbirlerinin arasında Açık Öğretim Lisesi sınavları da yer aldı. MEB tarafından yapılan duyuru öğrencileri meraklandırdı. Peki açık lise sınavları ne zaman? Açık lise kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Günün önemli manşetleri için tıkla

2020-2021 Eğitim yılının ilk kayıt ve yeni kayıt işlemleri 4 Ocak 2021 ‐ 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

MEB DUYURDU!

5 ARALIK 2020 CUMARTESİ ve 6 ARALIK 2020 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI

KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.

GELİŞMELERLE İLGİLİ OKULUMUZUN WEB SİTESİNDEN DUYURU YAPILACAKTIR.

RESMİ KAYNAKLAR HARİCİNDE YAPILAN BİLGİ VE BELGE PAYLAŞIMLARINA İTİBAR ETMEYİNİZ!


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