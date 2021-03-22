Açık öğretim Okulları merkezi sistem sınavları tarihleri belli oldu! MEB duyurdu
Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart 2021'de yapılacak. MEB duyurdu...
22 Mart 2021, Pazartesi 17:20 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim içi olacak.