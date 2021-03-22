Türkiye Açık öğretim Okulları merkezi sistem sınavları tarihleri belli oldu! MEB duyurdu

Açık öğretim Okulları merkezi sistem sınavları tarihleri belli oldu! MEB duyurdu

Türkiye

Açık öğretim Okulları merkezi sistem sınavları tarihleri belli oldu! MEB duyurdu

Açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sistem sınavları, 25-29 Mart 2021'de yapılacak. MEB duyurdu...

22 Mart 2021, Pazartesi 17:20 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2'inci dönem merkezi sistem sınavları, 25 Mart'ta 09.30'dan başlayarak, 29 Mart 23.59'a kadar çevrim içi olacak.

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