Açık öğretim ortaokulu ve lise ek sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Ancak hem yangın hem de sel afetlerinin yaşandığı bölgelerde bulunana öğrenciler, sınava katılımda güçlük yaşadı. Konuyla ilgili mağduriyetin ortana kaldırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve liseler için ek sınav düzenleneceğini duyurdu ve sınav tarihleri ile kayıt tarihlerini açıkladı…

BAKAN ÖZER’DEN EK SINAV AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları hâlde sınava giremediklerine dikkat çekti.

Afet bölgelerindeki millî eğitim müdürleri ve yöneticilerle devamlı temas hâlinde olduklarını vurgulayan Bakan Özer, Millî eğitim müdürlerinin, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini kendisine ilettiklerini ifade etti.

Bakan Özer, “Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

AÖL EK SINAV KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Özer’in açıklamasına göre, AÖL ek sınav kayıtları 23-24 Ağustos tarihlerinde yapılabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU VE LİSE EK SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim ortaokulu ve liselerde öğrenim gören ve afet nedeniyle sınava katılamayan veya sınava tekrar katılmak isteyen öğrenciler, 27-29 Ağustos tarihlerinde çevrim içi sınava katılabilecekler.

Açık öğretim ortaokulu ve lise ek sınavları 27 Ağustos saat 09.30’dan 29 Ağustos saat 23.59’a kadar yapılacak.