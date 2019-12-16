AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2019 ara sınav sonuçları! Açık Öğretim sınav sonuçları açıklandı mı?

Soruların cevapları merak konusu oldu.

On binlerce öğrenci 14-15 Aralık'ta Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren binlerce öğrenci 14-15 Aralık'ta güz dönemi vize sınavında ter döktü.

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda Anadolu Üniversitesi tarafından henüz bir açıklama yapılmazken AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda öğrenciler aramalara başladı. 2019 AÖF vize sınavı sonuçlarının 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Çünkü bir önceki sınavlarda sonuçlar 15 gün içerisinde açıklanmıştı. Buradan yola çıkarak 2019 AÖF sınav sonuçlarının da 23-27 Aralık tarihleri arasında açıklanacağı düşünülüyor.

AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı

Evet sınava giren öğrencilerin geneli sorulara doğru cevap verip vermediğini görmek için soruların yayınlanmasını bekliyor. AÖF sınav soruları yayınlandı mı? diye aramalara başlayan öğrenciler için haberi verelim: AÖF 2019 sınav soruları yayınlandı

AÖF 2019 vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. AÖF 2019 vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun cevabı henüz verilmedi.

AÖF sınav soruları ve cevaplarına nasıl ulaşabilirsiniz?

AÖF soru ve cevapları yayınlandı. Soru ve cevaplar “ANADOLUM e-Kampüs” sayfası üzerinden erişime açıldı. Sayfaya giriş yapıldıktan sonra "Derslerim" sekmesine tıklanıyor. Bu bölümde çıkmış sorular görüntülenebiliyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi, hizmete sunduğu "Anadolum eKampüs" uygulamasıyla öğrencilerine öğrenim kolaylığı sağlıyor. AÜ Açıköğretim Sistemi, derslerin ünitelerine ait yazılı, görsel, işitsel ve görsel-işitsel tüm ders materyallerini, Anadolum eKampüs uygulaması aracılığıyla öğrencilerinin kullanımına sunuyor. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.