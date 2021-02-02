Eğitim & Kariyer Açık öğretim sınavlarında öğrencilere internet desteği

Açık öğretim sınavlarında öğrencilere internet desteği

Eğitim & Kariyer

Açık öğretim sınavlarında öğrencilere internet desteği

Açık öğretim okulları 1’inci dönem online sınavları, 25 Şubat 1 Mart tarihleri arasında yapılacak.

02 Şubat 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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İkinci dönem sınavları da 25-29 Mart tarihleri arasında olacak. Online sınavlara girecek öğrenciler, Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi’nin internet adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle katılabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, internet erişimi olmayanlara da destek sağlayacak.

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