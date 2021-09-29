Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Açık öğretim ve olgunlaşma enstitülerine kayıt yaptırmak isteyen ancak kayıt tarihlerini kaçıran öğrenciler için müjdeli haber verdi. Bakan Özer’in açıklamasına göre, Açık öğretim ve olgunlaştırma enstitüleri kayıt başvuruları uzatıldı. İşte, uzatılan yeni kayıt tarihleri…

AÇIK ÖĞRETİM VE OLGUNLAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Eğitim hayatına Açık öğretim lisesinde devam etmek ve olgunlaşma enstitüsünde eğitim almak isteyen ancak kayıt tarihlerini kaçıranlar için iyi haber MEB’den geldi. Bakan Özer yaptığı açıklamada, Açık öğretim ve olgunlaşma enstitüsü kayıt başvurularının 15 Ekim’e kadar uzatıldığını açıkladı.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ NEDİR?

Kız teknik ve olgunlaşma enstitüleri ülkemizde 1945 yılından bu yana eğitim vermektedir ve mesleki ve teknik eğitim tarihinin en somut örneklerinden biridir. Bu kapsamda olgunlaşma enstitüleri kız çocuklarının ve kadınların mesleki ve teknik arka planlarının geliştirilmesi adına açılan okullardır.

Bugün Türkiye çapında 20’den fazla olgunlaşma enstitüsü vardır. Bu okullar, geleneksel Türk kültürünün yeni sanat dalları ile modernize edilmesi ve dünya çapında tanıtılması adına çalışmaktadır.

Olgunlaşma enstitüsünün temel amacı geleneksel el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve böylece Türk kültürünün yarınlara taşınmasıdır ve yetenekli, girişimci, nitelikli ve inovatif birey yetiştirmek üzere kurulmuştur.







