Açık Stüdyo Günleri başlıyor

Deniz Beşer tarafından koordine edilen Açık Stüdyo Günleri (Open Studio Days) başlıyor. 63 sanatçı çalışma yaptıkları özel alanları ziyaretçilere açıyor. Ziyaretçiler hem sanatçıların işlerini hem çalışma ortamlarını görebilecek. Taksim, Cihangir, Kurtuluş, Beyoğlu, Galata, Karaköy, Kadıköy ve Suadiye bölgelerinde bulunan ev, atölye ve sanat alanlarında ziyaretçiler sanatçılarla sohbet etme imkanı da bulacak.

Harita ile rotayı takip edin

Ziyaretçiler ise harita aracılığıyla bir atölyeden diğerine ulaşarak normalde ziyarete açık olmayan sanatçıların çalışma ortamlarına misafir olacak.

Herkes sanata erişebilecek

Sanatı sergileme ve günümüz sanat dünyasının önemli unsurlardan biri olan ''ağ oluşturma'' için bağımsız bir yapı amacı güden Açık Stüdyo Günleri’nde amaç aynı zamanda herkesin sanata erişimini sağlamak.

İlk ve en kapsamlı açık atölye etkinliği

Dünya'nın bir çok yerinde düzenlenen ''Açık Atölye'' organizasyonlarına paralel bir yapıda işleyen ASG, İstanbul'un ilk ve en kapsamlı açık atölye etkinliği olarak ziyaretçilerini sanatçı atölyelerinde ağırlıyor.

Bu yıl altıncısı gerçekleşecek olan Açık Stüdyo Günleri'nde resim, heykel, seramik, fotoğraf, enstalasyon, performans ve video gibi disiplinler üzerine çalışmalar gerçekleştiren görsel sanatçılar, sanatçı kolektifleri ve bağımsız sanat alanları ziyaretçilerini bekliyor.

Sanatçıların atölyelerini merak ediyor musunuz?

Açık Stüdyo Günleri 2019'de ev ve atölyelerini ziyarete açan sanatçılar;

Güneş Acur, Serdar Akpınar // Deniz Önlü // Tayfun Eker/ Murad Adalı, Serra Akartürk,Metin Toplu // İnci Asal // Barış Gökçer Akbay, Ayşe Nilden Aksoy, Hüseyin Rüstemoğlu // Melike Uçku // Müge Ceyhan (gaia atölye) ,Hilal Bozkurt, Nora Byrne, Burak Çolak // Kübra Boy // Seda Boy // Aytaç Çınar, Elifko, İrem Hakyemez // Buse Emiroğlu, Gonca Gümüşayak, Nurgül Gün Güney, Sevgi Gürcan, Mehmet Can Gürsoy, Denef Huvaj, Deniz İkizler, Beksultan Oğuz // Deniz Beşer // Sedef Karakaş, Nihan Parmaksızoğlu // Sedef Kermen, Meryem Güldurdak // Şehlem Şehlem // Dilara Kızıldağ, Berka Beste Kopuz, Fulya Okbay, İpek Şenel Özayten, Ebru Köreken // İbrahim Özsözgün, Damla Öztürk, Bulut Bagatur // Taylan Ünal // Serkan Şahin, Cansu Sakız, Ayşen Savcı, Merve Sayar, Samed Arda Selim, Zeynep İnci Şenneyli, Zeynep Severge, Başak Sipahioğlu, Arel Siviş, Mehmet Üskül, Seda Yakupoğlu, Yağmur Yılan, Ceyda Tuğçe Yıldırım, İon Gönüllü // Belce Lara Yılmaz, Damla Yücebaş, Füsun Yüksel, Ebru Zarakolu.



