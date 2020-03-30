Magazin Açıkgöz Ailesi birbirine girdi

Açıkgöz Ailesi birbirine girdi

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Açıkgöz Ailesi birbirine girdi

Annelerinin yaşadığı sıkıntıların ardından abla Hülya Açıkgöz ile Hadise, düşman kesilmişti. Şimdi de küçük kardeş Derya, Hülya Açıkgöz’ü takipten çıkardı.

30 Mart 2020, Pazartesi 08:10 Son Güncelleme:
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Her şey, anne Gülnihal Açıkgöz'ün 2018 yazında intihara teşebbüs etmesiyle başladı. Çok zor günler geçiren Hadise, o zaman menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile darıldı. İki kardeş arasındaki kriz, mahkeme koridorlarına taşındı. Sosyal medyada da birbirlerine ağır göndermeler yapan ikili arasındaki kavganın nedeni ise maddi konulardı.

Kariyerini de ikinci plana attı

Hadise ile Hülya Açıkgöz arasındaki kavga, şimdi ise küçük kardeş Derya'ya sıçradı. Gülnihal Hanım'ı da alıp Belçika'ya dönen modacı, kariyerini de ikinci plana attı. Annesinin her şeyiyle ilgilenen Derya Açıkgöz, önceki gün sürpriz bir hamle yapıp abla Hülya Açıkgöz'ü Instagram'dan sildi. Böylece büyük abla Hülya, bütün aileden veto yemiş oldu. (Takvim)


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