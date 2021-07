Açıklamalar art arda geliyor! Trabzon, Erzincan...

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkındaki yönetmenlik gereğince Erzincan Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla 31 Temmuz-15 Eylül’de ormanlara yetkililer haricinde girişlerin yasaklandığı belirtildi. Orman Kanunu’nun 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan tüm mahalle ve köylerde anız, bağ ­ve bahçe ile tarla temizliğinden oluşan dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması, ­düğün ve nişan kutlaması organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu gibi yangın oluşturabilecek her türlü yanıcı maddenin kullanımının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yerleşik mahalle, köy halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında, mola vermek, ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı ve her türlü faaliyetler ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasaklanmıştır. Orman idaresinden ihaleli, tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç." Açıklamada ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği işlem yapılacağı belirtildi.

TRABZON VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Trabzon’da bazı ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan hava tahmini raporlarında sıcaklık değerlerinin artacağının görüldüğü belirtilerek, oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle mevsimsel veya insani faktörlere bağlı olarak orman yangınlarının artabileceğinin değerlendirildiği aktarıldı.

Bu nedenle, bugünden başlayarak 1 Eylül’e kadar geçici olarak ormanlık alanlarda meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı Orman Kanunu’nun 74. maddesi gereği bazı kararlar alındığı vurgulandı. Alınan kararlara göre, Araklı ilçesi sınırlarındaki Turp mevkisindeki Atatürk Ormanı, Sürmene ilçesi Zarha Dağı mevkisindeki Zarha Dağı Ormanı, Çamburnu mevkisindeki Çamburnu Ormanı ile Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki ormanlara giriş çıkış yasaklandı. Orman alanları içinde ilgili kurumlarca belirlenmiş piknik ve mesire yerleri ile tabiat parkları dahil orman alanlarında mangal, semaver ve ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek. Avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü personeli ile mahalle muhtarlarınca koordinasyon ve kontrol sağlanacak. Ormanlık alanlar ve civarında izin verilen yerler haricinde 1 Eylül’e kadar kamp yapılmasına, saat 20.00’den sonra da piknik ve benzeri faaliyetlere, ayrıca anız veya bitki örtüsü yakılmasına da müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasaklandı. Alınan tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanunlar gereğince işlem yapılacak.

AA