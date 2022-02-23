Açıklamalar peş peşe geldi! 24 saat içinde saldırı bekleniyor

Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Lugansk'ı bağımsız olarak tanıdığını açıklamasının ardından geri dönülemez noktalara ulaşan gerginlikte sular git gide ısınırken Rusya ve Putin'e karşı neredeyse tüm dünya tarafından yaptırım dalgası başladı. Herkesin gözünün üstünde olduğu cephelerden ise son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz...

13.15 : Ukrayna'da 30 gün süreyle OHAL ilan edildi.

13.00 : Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hamlesi, bazı çevreler tarafından Çin ve Tayvan arasında yaşanan gerginliğe benzetilmeye başlandı.

BBC'nin haberine göre Pekin, Tayvan'ın tekrar anakaranın bir parçası olacak ayrılıkçı bir eyalet olduğunu iddia ediyor ancak Tayvan kendini bağımsız bir ülke olarak görüyor.

Analistler Çin-Tayvan krizinin Ukrayna'da yaşananlardan çok farklı olduğunu vurgulasalar da, herkesin Batılı liberal demokrasilerin Rusya'ya nasıl tepki vereceğini yakından izlediği bir gerçek. Son yaşananlar, Çin ve Tayvan sosyal medyasında çok fazla tartışmaya yol açtı.

Rusya'nın hamlesinden cesaret alan bazı Çinli milliyetçiler, "Tayvan'ı geri alma zamanı" gibi şeyler yazıyorlar. Bir kısmı da şimdiye kadar ABD'nin gösterdiği tepkilerin “Tayvan'a savaş gerçekten geldiğinde müttefiklerine nasıl davranacaklarının bir örneği olduğunu” söylüyor.

Çin'in Global Times gazetesinin eski editörü Hu Xijin yazısında, insanları Pekin'in diplomasisini desteklemeye çağırdı. Ancak Hu sorunu Rusya'nın çatışmacı politikalarında değil, "NATO'nun doğuya doğru genişleme hamleleri" ve "ABD'nin saldırgan politikaları"nda görüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne, Ukrayna krizi ile Tayvan arasında herhangi bir paralellik görüp görmediği sorulduğunda sözcü, "Tek bir Çin olduğunu ve Tayvan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamak istiyorum" yanıtını verdi.

12.40 : Ukrayna Parlamentosu, sivillerin silah taşımalarına izin veren yasa tasarısını onayladı.

12.35 : Çin, Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ve Ukrayna'ya savunma amaçlı silah desteği vereceğini açıklayan ABD'yi 'gerilimi artırmak' ve 'panik yaratmakla' suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, "Eğer bir başkalarını suçlarken ateşe benzin döküyorsa bu sorumlu ve ahlaklı bir davranış olmaz" dedi.

Pekin yönetimi, Rusya'ya yaptırımlara da karşı çıkıyor.

Chunying, "Pekin, yaptırımların sorunların çözümünde hiçbir zaman etkili bir yol olmadı" ifadesini kullandı. Sözcü Chunying, tüm tarafları birbirlerinin güvenlik endişelerine karşı hassasiyet gösterme çağrısı yaptıklarını aktardı.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin yanında, Japonya ve Avustralya da Rusya'ya karşı yaptırım kararları açıkladı. Beyaz Saray, Ukrayna'ya sağlanacak silahların yalnızca savunma amaçlı olacağının altını çiziyor.

12.05 : İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Şampiyonlar Ligi finalinin Rusya'da yapılmaması gerektiğini savundu.

BBC yayınında konuşan Truss, "Bu aşamada, Rusya'nın uluslararası alanda yaptıkları nedeniyle, finalin orada yapılmasını yanlış buluyorum" dedi.

Truss, İngiliz takımlarının finale kalması halinde, boykot edip etmeme kararının kendilerinde olacağını söyledi.

Bakan, "Ben oyuncu olsaydım, bunun parçası olmak istemezdim" dedi.

UEFA da Rusya'nın St Petersburg kentindeki Gazprom Arena için planlanan karşılaşmanın başka bir şehre alınmasını değerlendiriyor.

11.30 : Ukrayna, Rusya'da bulunan vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

10.59 : Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 18-60 yaş arasındaki yedekleri maksimum 1 yıl sürecek hizmet için göreve çağırdı.

10.20 : Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik ilerleyişi sonrası Vladimir Putin ile Joe Biden arasında planlanan zirvenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Perşembe günü için planlanan görüşmeyi iptal etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, planlan zirvenin iptaline ilişkin olarak, "Hiçbir zaman tam olarak diplomasi kapısını kapatmayacaklarını ama mevcut durumda bir görüşmenin kesinlikle gerçekleşmeyeceğini" söyledi.

Psaki, görüşme masasına dönme şartı olarak da gerilimin düşürülmesini işaret etti.

Jen Psaki, gerilimin düşürülmesini nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna da "Bunun anlamı birliklerin yer değiştirmesi. Bunun anlamı, günlük olarak gerçekleştiğini gördüğümüz (askeri) adımlardan geri dönülmesi" dedi.

ABD'nin istihbarat verilerine göre, Ukrayna sınırındaki bölgelere, 150 bin kadar Rus askeri konuşlandırılmış durumda.

10.10 : Ukrayna toprağı Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan Rusya lideri Vladimir Putin'in, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında tarihi kendi penceresinden yeniden yazması tüm dünyayı sarstı.

Ukrayna'nın Lenin tarafından yaratıldığını ve tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu savunan Putin, konuşmasının bir kısmında görünür şekilde öfkeliydi, "Ukrayna'yı Vladimir İlyich Lenin olarak adlandırabiliriz" dedi.

Ukrayna'nın gerçek bir ulus olmadığını da ileri süren Putin'e yanıt sosyal medyadan verildi. Ukraynalılar Kiev ve Moskova'nın 1000 yıl önceki hallerini gösteren fotoğrafları paylaşmaya başladı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de söz konusu görseli resmi Twitter hesabından paylaştı. Yalnızca 90 bin takipçisi bulunan resmi hesabın paylaştığı fotoğraf, 137 bin beğeni aldı.

Çarlık Rusyası'nın bir parçası olan Ukrayna toprakları, 1917'de Bolşevik Devrimi sonrası Ukrayna Halk Cumhuriyeti; bir yıl sonra da Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak özerklik kazanmıştı.

Rus lider Vladimir Putin, televizyonların canlı yayınla verdiği konuşmasında ayrıca 2014 yılında Rusya yanlısı liderin devrildiği Ukrayna'daki protestoları bir darbe olarak tanımladı.

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte ülkesinin 'soyulduğunu' iddia eden Putin, kukla bir hükümet tarafından yönetildiğini vurguladığı Ukrayna'yı 'Amerikan kolonisi' olmakla suçladı.

10.00 : Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, televizyonların canlı yayınladığı basın toplantısında Rusya'nın farklı rotalardan ülkesine saldırma ihtimali bulunduğunu söyledi. Büyükelçi Bodnar, "Rusya işgalci ordularını gönderiyor" dedi.

Ukraynalı diplomat, Kiev yönetiminin krizin çözülmesi için diplomasiye bağlılığını teyit etti, ancak diplomasinin işe yaramadığı görülürse en etkili yolun yaptırımlar olduğunu vurguladı.

Almanya'nın Kuzey Akım 2'yi rafa kaldırmasını ve diğer Batılı ülkelerin duyurduğu yaptırımları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Büyükelçi Bodnar, diğer ülkelere de yaptırım çağrısında bulundu.

09.15 : Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda dışişleri bakanları, Çarşamba günü Rusya'nın büyükelçilerini çağırarak Putin'in eylemlerine karşı olduklarını ifade etti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin henüz Rusya'nın büyükelçisini sınır dışı etme adımını atmadığını ancak bu seçeneği de diğer ülkelerin liderleriyle tartıştığını söyledi.

Bir büyükelçiyi sınır dışı etmek, en ciddi dış diplomasi önlemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

09.05 : Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna krizinde diplomatik çözüm arayışına hazır olduklarını söyledi. Putin ayrıca, Rusya'nın güvenlik ve çıkarlarının müzakere edilemez olduğunu vurguladı.

08.20 : Büyük bir yaptırım fırtınasıyla karşılaşan Rusya'yı hedef alan Avustralya, Moskova'ya ek yaptırımları ilan etti. Rusya Güvenlik Konseyi üyesi sekiz isme seyahat yasağı getiren ilk yaptırım paketinde ayrıca ekonomik maddeler de var.

Başbakan Scott Morrison, Rusya lideri Vladimir Putin'in yüksek ihtimalle Ukrayna'nın tamamını işgal etmek için 24 saat içinde harekete geçeceğini söyledi.

Morrison ayrıca, Ukrayna'dan ülkesine gelmek isteyen kişilerin vize başvurularına öncelik verilmesi konusunda göçmenlik dairesine talimat verdi. Şu anda öğrenci vizeleri, aile vizeleri ve diğer vize türleri de dahil olmak üzere yaklaşık 430 başvuru var.

Yaklaşık 38 bin Ukrayna kökenli insan Avustralya'da yaşarken; Başbakan Morrison 1400 civarında Avustralya vatandaşının da şu anda Ukrayna'da olduğunu belirtti.

08.15 : Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta hareket eden tankların fotoğraflarını gece yarısı 00.52'de dünyaya geçti.

Sekiz yıldır Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgenin bağımsızlığını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayrıca Donetsk ve Lugansk'a asker göndereceğini duyurmuştu.

HER CEPHEDE YENİ YIĞINAK

08.00 : Uydu fotoğrafları, kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin bağımsızlığını tanıyan Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı için son hazırlıkları yaptığını gösteriyor.

Fotoğraflar, Belarus'a 'tatbikat' için gönderdiği 30 bin askerini geri çekmeyen Putin'in Ukrayna'nın kuzey sınırına yeni yığınak yaptığını kanıtladı. ABD merkezli teknoloji firması Maxar, Ukrayna sınırına 100'ü aşkın zırhlı aracın sevk edildiğini ve Rus askerlerin çadırlarda barındığını bildiriyor.

Ukrayna sınırında dikkat çeken bir başka detay, yeni bir sahra hastanesinin kurulmuş olması. Başka sınır noktalarında da kurulan hastaneler, işgale hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Rus ordusu ayrıca Ukrayna-Belarus sınırına ağır silahları da taşıdı. Ukrayna topraklarına yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Krasnyy Oktyabr'a yapılan yığınak yine fotoğraflarda görüldü.

07.55 : Rusya'ya yaptırım açıklayan ülkeler arasına Japonya da katıldı. Kameralar karşısına geçen Japonya Başbakanı Fumio Kişida, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına yaptırımlarla yanıt verdiklerini vurguladı.

Ülkesindeki Rus tahvillerinin ihracını yasaklayacağını duyuran Başbakan Fumio Kişida, bazı Ruslara yönelik vize yasağı ve varlık dondurmaları da uygulanacağını söyledi.

Kişida, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme kararının Ukrayna'nın egemenliğini ihlali anlamına geldiğini kaydetti. Tokyo, gerilimin artması halinde ek önlemler uygulamaya hazır.

07.45 : Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Lugansk'a göndereceği askerlerin 'barış gücü' olarak tanımlanamayacağını söyledi. Guterres, "Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanıma kararı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir" ifadesini kullandı.

07.40 : Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Doğu Avrupa'ya yüzlerce asker daha göndereceğini ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

07.35 : ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yarın yapacağı görüşmeyi iptal etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı Washington'da ağırlayan Blinken, ortak basın toplantısında Lavrov'a bir mektup göndererek toplantıya katılmama kararını ilettiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, "İşgal gerçekleştiğine göre artık görüşmenin bir anlamı kalmadı'' dedi.

RUSYA KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDİYOR

07.25 : Avrupa'nın birçok ülkesinde Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlendi. Almanya'dan Çekya ve Fransa'ya birçok ülkede yaşayan Ukraynalılar sokaklara inip Rus lider Putin'i protesto etti.

Putin'in durdurulmasını isteyen göstericiler, 'Ukrayna'dan elini çek', 'Putin savaştır', 'Moskova evine dön', 'Savaşı durdur' ve 'Putin'e hayır de' gibi pankartlar taşıdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'ne yürüyen kalabalığın ellerinde pankartların yanı sıra Ukrayna bayrakları da vardı.

Ukrayna'da ise birçok şehirde gösteriler vardı. Başkent Kiev'deki Rus Büyükelçiliği'nin önünde toplananların açtıkları pankartlardan biri manidardı: 'İmparatorluklar ölmeli!'

Rusya, akşam saatlerinde Kiev Büyükelçiliği'ndeki personelinin tahliye edileceğini açıkladı. Moskova, diplomatlarının çok sayıda tehdit aldığını savunuyor.

BIDEN YAPTIRIM KARARINI DUYURDU

07.10 : ABD Başkanı Joe Biden beklenen konuşmasını Salı akşam saatlerinde gerçekleştirdi, kameralar önünde Rusya'yı vuracak yaptırımları dünyaya ilan etti.

Washington'ın yaptırım paketindeki en önemli madde, Rusya'nın Batılı ülkelerden borç almasını engellemek oldu. Moskova artık Batı'dan para elde edemeyecek, ABD ya da Avrupa piyasalarında işlem yapamayacak.

Rus mevkidaşı Putin'in Ukrayna'yı işgal etmek için bahaneler ürettiğini kaydeden Joe Biden, Rusya'nın iki büyük mali kurumu VEB bankası ve ordu bankasına yaptırım uygulanacağını açıkladı.

ABD lideri, Rusya'nın seçkin isimleri ve onların aile fertlerinin de birkaç gün içinde hedef alınacağını söyledi.

Gerginliğin tırmanması halinde yaptırımları artıracaklarını belirten Biden, Rusya'nın komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı. ABD Başkanı, Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla ABD askeri gönderilmesine onay verdiğini de ekledi.