Açıköğretim sistemi ara sınavları bu hafta

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açıköğretim Sistemi içinde bulunan iktisat, işletme ve açıköğretim fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, yarın ve 15 Aralık’ta gerçekleştirilecek.1 milyon 42 bin öğrencinin katılması beklenen sınavlar, 2 bin 564 farklı sınav binasında, 4 oturumda yapılacak. Sınavların ilk oturumları saat 9.30, ikinci oturumları ise 14.00’te başlayacak.

Giriş belgesi uyarısı

Sınava girecek öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurması gerekiyor.



