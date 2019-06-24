Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için Yaz Okulu kayıtları başlıyor. Peki, Açıköğretim Yaz Okulu kayıtları ne zaman? Açıköğretim Yaz Okulu sınavları ne zaman? İşte Açıköğretim Fakültesi yaz okulu başvuruları ile ilgili merak edilenler…

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için "Yaz Okulu" açılacak.

YAZ OKULU İÇİN KAYITLAR NE ZAMAN ALINACAK?

Akademik takvime göre Yaz Okulu kayıtları bugün başlayıp 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül’de final sınavları yapılacak.

Açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilerin talepleri doğrultusunda açılan Yaz Okulu başarılı öğrencilerin okullarını erken bitirme fırsatı veriyor. Çalışma hayatı içinde yer alan öğrencilerin Yaz Okulu’ndan ders alarak dönem içindeki programlarını hafifletme fırsatı sağlıyor.

Yaz Okulu’na, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı tüm öğrenciler başvurabilecek.

Yaz Okulu uygulaması mezuniyet aşamasına gelmiş ancak eksik dersleri yüzünden mezun olamayan öğrencilere, bir öğretim döneminde 45 kredilik ders alıp tek dersi kalanlara, dönemlik ders seçme şartlarından geçmiş öğretim yıllarında bazı dersleri alıp başarısız olan ancak mevcut öğretim yılında başarısız olduğu dersi alamayanlara mezuniyetleri için avantaj sağlayacak.

BAŞARI NOTUNA KATKISI YÜZDE 100 OLACAK

Yaz Okulu’nun, bahar dönemi sonunda yapılan 3 Ders Sınavı usul ve esasları gereğince sınava katılamayan öğrenciler için de bir şans olarak görülüyor.

İŞTE YAZ OKULU KAYIT ÜCRETLERİ

Yaz okulu ücretleri şu şekilde:

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam ₺160,00 ödeyecek.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam ₺175,00 ödeyecek.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam ₺190,00 ödeyecek.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam ₺205,00 ödeyecek.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam ₺220,00 ödeyecek.

YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER AÇILACAK?

- Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.

- Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

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