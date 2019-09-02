Açıkta satılan bu malzemelerle aşure yapmayın!

Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner, tüketicilere “Açıkta satılan kuruyemiş ve bakliyatlarla hazırlayacağınız aşure ile sağlığınızı ve ağız tadınızı bozmamak için resmi kontollerden geçmiş ve hijyen kurallarına uygun paketli ürünleri tercih edin” uyarısında bulundu.

PAKETLİ DEĞİL AÇIKTA SATILAN ÜRÜNLER SAĞLIKSIZDIR!

Aşure ayına girdik, bu ayda kuruyemiş, kuru meyve ve bakliyat satışları artış gösteriyor. Ancak tüketiciler, tazelik ya da organik algısı nedeniyle açıkta satılan ürünlere yöneliyor. Oysa ki açıkta satılan bu kategorideki ürünler, uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmemiş ise üzerinde çoğunlukla gözle görülmeyen bir küflenme oluşuyor ve bu küf, Dünya Sağlık Örgütü’nün bir numaralı kanserojen olarak belirlediği aflatoksin zehrini üretiyor…

AŞURELİK ALIRKEN PAKETLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

Saner, birbirinden lezzetli kuruyemiş, kuru meyve ve bakliyatların biraraya gelerek lezzetli bir tat oluşturduğu aşurenin malzemelerini seçerken bakanlık kayıtlı, nerede üretildiği belli, hijyenik koşullarda saklanmış ve el değmeden paketlenmiş, üzerinde son kullanma tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi yer alan paketli ürünlerin tercih edilmesi konusunda tüketicileri uyardı.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. AYÇA KAYA DA UYARDI

Samim Saner’in uyarılarına dikkat çeken iç hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya’da özellikle kuruyemiş, kuru meyve ve bakliyatların besleyiciliklerinden faydalanmak adına hijyenik ve taze ürünler tüketmek gerektiğini vurguladı. Kaya, tazelik konusunda doğru bilinen yanlışlara değinerek sözlerine şöyle devam etti: “Açıkta satılan hiçbir ürünün son kullanma tarihi yok. Bu ürün ne zaman hasat edildi ne zamandır piyasada dolaşıyor, piyasada dolaşırken nasıl koşullarda muhafaza edildi, ürüne sizden önce kaç kişi dokundu, yere düştü üzerine küflendi ve geri mi konuldu, saklama koşulları uygun muydu, böcekler ya da farklı haşereler temas etti mi; bunların hiçbiri ile ilgili bilgi sahibi değilseniz lütfen o ürünü satın almayın.

UZMAN İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. AYÇA KAYA’DAN SAĞLIKLI VE LEZZETLİ AŞURE TARİFİ:

1 su bardağı aşurelik buğday, ½ çay bardağı kurufasulye ve nohut, 7-8 tane k güneşte kurutulmuş kayısı, 6-7 tane sarı kuru kayısı, 4 tane kuru incir, ½ çay bardağı kuru üzüm, 1,5 çay bardağı çam balı, , 6-7 tane karanfil, 1 su bardağı süt, 1 tane kırmızı elma. Üzerini süslemek için; ½ çay bardağı kırmızınar, ceviz, fındık, badem, hindistan cevizi, tarçın, 1 yemek kaşığı kuş üzümü.

Yapılışı: bütün malzemeler ayrı ayrı az suyla haşlanır, haşlama suları dökülmeden malzemeler yumuşayınca birbirine karıştırılır ve biraz daha pişirilir, piştikten sonra süt, bal ve elma eklenir, 1 taşım daha pişirilir. Kaselere koyduktan sonra üzerine nar, ceviz, fındık, badem, hindistan cevizi ve tarçınla süsleyerek servis edilir.