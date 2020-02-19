Acil 50 bin işçi aranıyor
Türkiye İş Kurumu (İşkur), işverenden gelen talep doğrultusunda günlük olarak açık iş sayısını açıklıyor. Dünkü verilere göre; Türkiye genelinde işveren, İşkur üzerinden yaklaşık 50 bin eleman arıyor.
19 Şubat 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Bunun 7 bin 395’i beden işçisi, yani ‘vasıfsız.’ Yaklaşık 42 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019’da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi. İşsiz olan, 'iskur.gov.tr' adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.
Günlük 85 lira harçlık
İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira ile 85 lira harçlık veriyor. Programa katılabilmek için İşkur’a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim-üniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, ‘iskur.gov.tr’ adresinden alınabilir.
İşte İşkur'un TOP 20'si
Meslek Alınacak işçi sayısı
Beden işçisi 7.395
Makineci (dikiş) 2.249
Satış danışmanı 1.802
Temizlik görevlisi 1.558
Konfeksiyon işçisi 1.173
Garson (servis elemanı) 1.045
Ön muhasebeci 960
Kasiyer 858
Çağrı merkezi temsilcisi 784
Güvenlik görevlisi 663
Gazaltı kaynakçısı 606
Büro memuru 570
Turizm/Otelcilik elemanı 516
Paketleme işçisi 430
CNC operatörü 413
Aşçı 411
Şoför 406
Pazarlamacı 390
Elektrikçi 370
Ayakkabı imalatçısı 341