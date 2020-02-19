Acil 50 bin işçi aranıyor

Bunun 7 bin 395’i beden işçisi, yani ‘vasıfsız.’ Yaklaşık 42 bini ise gıdadan turizme, tekstilden inşaata birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşkur, 2019’da 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirdi. İşsiz olan, 'iskur.gov.tr' adresinden siteye kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. Kişi, özgeçmişindeki kişisel bilgilerle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor. İsteyen İşkur il müdürlüklerinden de sisteme üye olup, kendine uygun işe başvurabiliyor. Yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

Günlük 85 lira harçlık

İşkur, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira ile 85 lira harçlık veriyor. Programa katılabilmek için İşkur’a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim-üniversite eğitimli herkes başvurabilir. Detaylı bilgi, ‘iskur.gov.tr’ adresinden alınabilir.

Meslek Alınacak işçi sayısı

Beden işçisi 7.395

Makineci (dikiş) 2.249

Satış danışmanı 1.802

Temizlik görevlisi 1.558

Konfeksiyon işçisi 1.173

Garson (servis elemanı) 1.045

Ön muhasebeci 960

Kasiyer 858

Çağrı merkezi temsilcisi 784

Güvenlik görevlisi 663

Gazaltı kaynakçısı 606

Büro memuru 570

Turizm/Otelcilik elemanı 516

Paketleme işçisi 430

CNC operatörü 413

Aşçı 411

Şoför 406

Pazarlamacı 390

Elektrikçi 370

Ayakkabı imalatçısı 341