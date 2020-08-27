Acil durumlarda karmaşaya çözüm olan teknoloji geliştirildi

Yangın, deprem, sel veya benzeri olağanüstü durumlarda itfaiye, ilkyardım ekipleri ve güvenlik güçlerinin bina içinde kaç kişi kaldığını ve hangi katlarda bulunduklarını görmeleri acil müdahale açısından büyük önem taşıyor. Ancak, bu tip olağanüstü durumlarda binanın hızla boşaltılabilmesi için turnikeler açılıyor ve kimse kartını okutmadan hızla dışarı çıkıyor. Hızın çok önemli olduğu bu tip durumlarda bina güvenliğinin kaç kişinin dışarı çıktığını sayması veya hangi katlarda kimlerin kaldığını belirlemesi neredeyse imkânsız. Acil Toplanma Yeri Yoklama Çözümü acil durumlarda yaşanan insan akışını doğru yönetmeyi sağlıyor.

Paniğe sebep olan acil durumlarda hızla dışarı çıkan ve içeride kalan kişileri belirlemenin güvenlik açısından son derece önemli ve zor bir iş olduğunu belirten Sensormatic Teknoloji Yönetimi Direktörü Dr. Serdar İnce, “Bu çözümümüz sayesinde bina içinde kalanların sayısına, kimler olduğuna ve en son geçtikleri kapı bilgilerine ulaşabiliyoruz. Çalışanlar olağanüstü bir durum meydana geldiğinde dışarı çıktıklarında güvenli bir alana yerleştirilmiş ya da güvenlik görevlisi tarafından taşınan Geçiş Kontrol Tabletine kartlarını okutturduklarında bina içinde bulunan kişiler listesinden çıkarılıyor. Böylece binada kaç kişinin hangi katlarda kaldığını görebilen itfaiye, ilkyardım ekipleri veya güvenlik güçleri duruma daha etkili bir şekilde müdahale edebiliyor. Örneğin bir kişi en son asansörle üçüncü kata çıktıysa ya da üçüncü katta kartını okuttuysa o katta olduğu görülebiliyor” dedi.

Çalışan ve ziyaretçi sayısının yoğun olduğu binalar ve fabrikalar gibi yerlere yönelik olarak geliştirilen çözüm marka bağımsız olarak Windows, iOS ve Android tabanlı tabletlerde çalışabiliyor. Yine Sensormatic tarafından geliştirilen geçiş kontrol yazılım platformu Passlogic ile entegre bir şekilde kart okuyucularla çalışabiliyor. Tabletin çalışabilmesi için internet bağlantısının olması yeterli. Bina dışında güvenli alanlara şarj ünitesiyle birlikte yerleştiriliyor. Herhangi bir acil durumda okuma işlemi bu noktada yapılabiliyorken güvenlik görevlisi ya da acil durum çalışanları da taşınabilir tableti çalışanlar arasında dolaştırarak kart okutma işlemini yaptırabiliyor. Bina ya da tesis büyüklüğüne göre birden fazla tablet kullanılabiliyor ve farklı tabletlerden gelen bilgiler ortak olarak işleniyor.

Çözüm, olağanüstü durumlarda yaşanabilecek karmaşıklığı azaltıyor, olaylara daha hızlı müdahale edilebilmesine olanak tanıyor ve süreçlerin daha sağlıklı ilerlemesini sağlıyor. Çözüm, herhangi bir kablolama gerekmediğinden ve marka bağımsız bir tabletle çalışabildiğinden uygun maliyetlere sahip.

Farklı ihtiyaçlar doğrultusunda yoklama alınması gereken ancak kablolama sıkıntısı sebebi ile kart okuyucuların montajının mümkün olmadığı herhangi bir yerde kullanılabiliyor. Şantiye girişleri, açık saha çalışma alanları, servis araçları, üniversiteler, çalışan eğitimleri gibi farklı kullanım alanları da mevcut. Sensormatic tarafından geliştirilen Passlogic yazılımı ise topladığı bu verileri kullanarak anlamlı raporlar üretiyor. Geleneksel raporlardan farklı olarak, kişiselleştirilmiş rapor olanağı sağlayan yazılımda, kullanıcılar kendi belirledikleri filtreler ile özel raporlarını oluşturabiliyor. Bu raporların istenen zamanlarda otomatik gönderimleri de sağlanabiliyor.







