İhtiyaç kredi faizleri aylık yüzde 3’lere dayandı. 21 Ocak haftasında yıllık ortalama tüketici kredi faizi yüzde 32’ye ulaşmış durumda. Merkez Bankası’nın üst üste faiz indirdiği bir dönemde bu yüksek faiz oranları ise eleştiri konusu haline geldi. Yüzde 14’e düşen politika faizine rağmen kredi faizlerindeki makasın artması üzerine geçtiğimiz hafta sonu kredi kartlarında uygulanacak azami faiz oranı şubat ayı için yüzde 1.80’e sabitlendi. Posta Gazetesi yazarı Bilal Emin Turan da nakit avans ile kredi arasındaki rakamsal farklılıkları ve avantajları bugün kaleme aldı.

İşte o yazı:

ARTI PARA İÇİN DE TAKSİT

Kart faizindeki bu oranla, kart limitleri dahilinde taksitli veya taksitsiz nakit avans çekmek (kredi kartı üzerinden kredi kullanmak), ihtiyaç kredisine göre daha düşük maliyetli hale geldi. Artı para veya kredili mevduat hesabı (KMH) olarak tanımlanan hesaptan nakit para çekmenin de maliyeti aylık yüzde 1.80. Aynı şekilde bankalar artık bu hesaptan da taksitli çekim yapmaya imkan tanıyor. Kart limiti dolu olanlar bu seçeneği değerlendirebilir.

NE GİBİ MALİYETLER VAR?

Karttan nakit çekiminde aylık faizin yüzde 15’i kadar ‘Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)’ ve yüzde 5’i kadar da ‘Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ alınıyor. Örneğin; aylık faiz 60 liraysa 9 lira KKDF, 3 lira BSMV ödeniyor. İhtiyaç kredisinde KKDF ve BSMV’nin yanında binde 5 de tahsis ücreti alınıyor.

12 AYA KADAR KULLANIM İMKANI

Taksitli nakit avans, taksitli artı para, acil ihtiyaçlar karşısında hızlı çözümler sunuyor. Burada vade 12 ayla sınırlı. Kredilerde ise vade sınırı 36 aya kadar çıkıyor. Taksitli avans limiti, kart limitine ve kişinin kredi notuna endeksli. Örneğin; 60 bin liralık kart limitine karşılık 45 bin lira nakit limiti tanımlanıyor. Ödemeler kredi kartı hesap özetine yansıyor. Nakit avansın vadesiz seçeneği de var.

Bu yolla bankadan alınacak borç para kredi kartı hesap kesim dönemiyle sınırlı. Taksitli ve taksitsiz seçenekte, paranın ne kadar sürede ödenebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. 35-40 gün için acil nakit ihtiyacınız varsa taksitsiz avans seçeneği işinizi görür. ‘Ben borcumu düşük taksitlerle 3, 6, 12 ay vadelerle ödeyeceğim’ diyorsanız bu durumda taksitli avans veya taksitli artı parayı seçmenizde yarar var.

LİMİTİ YÜKSELTİLEBİLİR

Kredi kartı limiti, ilk defa kullanacaklar için gelirin 2 katı, ilk yıldan sonra ise gelirin en fazla 4 katı olabiliyor. Kart limiti belirlenen bu oranların altındaysa mobil bankacılık üzerinden ya da şubelerden limit artırım başvurusu yapabilirsiniz. Bu yolla nakit avans kullanım limitiniz de artmış olur.

BORÇ-ALACAK İLİŞKİSİNE DİKKAT!

Parayı alırken geri ödeme hesabı da yapmanız gerekiyor. Çünkü bir takvim yılı (1’inci aydan 12’nci aya kadar olan dönem) içinde 3 defa dönem borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılması halinde kredi kartı, dönem borcunun tamamı ödenene kadar nakit çekime kapanıyor. Bu durumda kredi kartı limiti de artırılmıyor. İki defa üst üste asgari ödemesinin yapılmaması halinde ise 30 günlük süre tanınarak yasal takip işlemi başlatılabiliyor.

GECİKME DURUMUNDA

Nakit avans yüzde 1.80’lik faizle çekildiğinde borç zamanında ödenmezse yüzde 2.10’luk gecikme faizi devreye giriyor. Kredi kartı ödemesinin zamanında yapılmaması durumunda, mevcut dönem borcunun asgari ödeme tutarına kadar olan kısmı için yüzde 2.10 gecikme faizi, asgari tutar dışında kalan dönem borcu için ise akdi faiz (yüzde 1.80) uygulanıyor. Kredide ise gecikme (temerrüt) faizi mevcut faizin yüzde 30 fazlası oluyor.

AVANS HESAP DA ALTERNATİFLERDEN BİRİ

Vadesiz mevduat hesaplarına talebe göre belli bir artı bakiye tanımlanıyor. Buna avans (artı para) veya kredili mevduat hesabı (KMH) deniyor. Acil durumda bu limitler de büyük kolaylık sağlıyor. 7/24 kullanıma hazır bu paranın çekilmesi halinde de faiz yine yüzde 1.80’le sınırlı. Bankalar avans hesap limitlerini de 12 aya varan taksitlerle kullandırabiliyor.

Örneğin bu durumda 6 taksitle 5 bin lira çekerseniz aylık taksit 894 lira ve toplam geri ödeme 5 bin 366 lira oluyor. Aylık yüzde 2.5 faizle 5 bin lira kredi çekilmesi halinde geri ödeme 5 bin 565 lirayı buluyor. 200 lira fark var. Sonuçta tüm bu işlemler mobil bankacılık yoluyla dakikalar içinde kolayca yapılabiliyor. O zaman neden 1 kuruş daha fazla ödeyesiniz











