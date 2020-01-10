Acil servise testereyle gelen hasta yakınları var

Milliyet'in haberine göre, doktorlar, acili silahla basan, kavga ettiği kişiyi öldürmek için testereyle gelen hasta yakınları gördüklerini anlattı. Güvenlik görevlileri ise “En azından kapılara X-ray cihazı konulsun” dedi.

İstanbul’da devlet hastanelerinin ‘Acil Servis’leri ‘güvenlik alarmı’ veriyor. Lise öğrencisi Emre Tyler Mays’ın (17), ambulansla götürüldüğü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servis’i önünde tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi acillerin güvenliğine yönelik tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

"Devletin sorumluluğu"

İstanbul’un Avrupa yakasındaki bir devlet hastanesinin acil servisinde çalışan doktor, “Günde bin 600’ün üzerinde hasta geliyor. İlçe olarak şiddet potansiyeli hayli yüksek bir yeriz. Adli vakalar da çok fazla geliyor. Hastanede özel güvenlik, hastane polisi ve jandarma var fakat yeterli değil. Çünkü en büyük sıkıntımız denetim. Bu odaya nasıl rahatlıkla geldiyseniz x bir kişi de aynı şekilde girebiliyor. Bu sadece burası için de geçerli değil, hastanenin herhangi bir yerine de girmeniz mümkün. Şiddet her yerde olduğu gibi burada da çok fazla oluyor. İki taraf kavga ediyor, iki tarafın yaralıları da buraya getiriliyor. Bu kez de kavgaya burada devam ediyorlar. En azından girişler X-ray cihazı konulabilir fakat bu bile yok. Oysa devlet bizim güvenliğimizi sağlamak zorunda” diye konuştu.

Bir başka hastanenin acil doktoru ise şunları aktardı:

“Hastanemize gün içerisinde binlerce hasta geliyor ve bu hasta sayısından fazla da hasta yakını buluyor. Her gün bir şiddet olayı karışlamanız da mümkün. Bu şiddet bazen bizlere oluyor, bazen sıra bekleyenler arasında bazen de kavga nedeniyle hastaneye gelen iki grup arasında yaşanıyor. Buna rağmen ne yazık ki güvenliğimiz yok denecek kadar az. Onlarca sağlık çalışanı katledildi, binlercesi de darp edildi. Bu ülkede doktorların birçoğu inanın farklı bir ülkede işini yapmak istiyor. Bunun nedeni siyasi ya da para değil. Tamamen can güvenliğiyle alakalı. Çünkü, eğitimliyi eğitimsize kırdırıyoruz, güvenliğimiz yok.”

"Kırmızı alan tehlikeli"

Gittiğimiz bir başka hastanedeki doktor ise iki gün önce yaşadıkları dehşeti şöyle anlattı: “İki gün önce kurşunlanma olayı oldu. Karşı taraf hastaneyi testere ile bastı. Ben hastaya dikiş atarken önümdeki makası alarak saplamaya çalıştılar. Dışarıda tamamlayamadıkları olayı burada bitirmeye gelmişler. Hastaneler güvenlik açısından yeterli değil. Sıkıntılı hastalar özellikle kırmızı alana geliyor. Buraya günde 2-3 bin hasta geliyor. Görüldüğü üzere herkes rahatça girip çıkabiliyor. Kimin üzerinde ne var diye bakamıyorsunuz. Güvenlik olmalı tabii ama öncelikle insanlar bilinçlendirilmeli.”

"AVM’ler kadar güvenli değil"

Bir başka hastanenin sarı alanda çalışan memurları ise, “Birkaç gün önce dışarıda darp edilmiş birinin, yakınları burayı silahla bastılar. Hastanenin önünde üç kişi vuruldu. Mesela biz hasta ile ilgilenirken hasta yakını kırmızı alana girerek silahını gösterdi, ‘Benim hastamı kurtarmazsanız siz de burada yatarsınız’ demişti. Böyle olaylar maalesef yaşanıyor. Kapıya en azından bir X-ray cihazı konulsa en azından içimiz rahat eder. AVM’ye girmek zor ama buraya girmek silahla, bıçakla girmek çok kolay” diye konuştu.

‘Günde 40 sağlıkçı şiddete uğruyor’

Uzmanlar ise konu ile ilgili Milliyet’e şu değerlendirmeyi yaptı:

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Hastanede yapılan şiddet olaylarında iki seneye kadar hapis cezasını getiriyor. Maalesef bu yasa tasarısı bir türlü yasalaşmıyor. Ambulansla getirilen gencin öldürülmesi hastanelerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını gösteriyor. İnsanlar hastanelere bıçaklarla, silahlarla giriyor. Kesinlikle güvenlik açığı var. Sağlık Bakanlığı beyaz kod uygulamasına göre, günde 40 sağlık çalışanı sözel veya fiziksel şiddete uğruyor.









"Kaos, kavga yeri"

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk: “Hastaneler eskisine göre daha çok güvenlik personeli olabilir ama tersine, bu şiddete bir çözüm olmuyor. Sadece oraya güvenlik görevlendirmek yeterli olmuyor. Beş dakikalık muayeneyle doğru düzgün tedavi alamayan insanlar acillere başvuruyor. Bu kadar yoğunluk birikince de acillerde bir kaos, kargaşa, kalabalık oluşarak güvenlik tedbiri almayı zorlaştırıyor. Acillerde neredeyse her gün kavga, kargaşa ve dövüş var. Daha derli, toplu, düzenli bir güvenlik sistemi olsa muhtemelen bu olay yaşanmayabilirdi.”

Güvenlikçiler: X-ray konulmalı

Sadece doktorlar değil, hastanede çalışan güvenlik görevlileri de durumdan rahatsız.

Gittiğimiz bir hastanenin çocuk acil servisinde çalışan güvenlik görevlisi insanların üzerini arama gibi bir yetkilerinin olmadığını belirterek “Bazen çocuğu ağlayan aileler çocuk acile çok telaşlı geliyor. Sözlü sataşmalar meydana geliyor. Kimseyi durdurup kimlikte soramıyoruz. Kimsenin üzerini de arayacak durumumuz yok. Bıçakla gelse üzerinde bıçak olup olmadığını nasıl bilebiliriz ki. Bunu önlemek için ne önlemler gerekiyorsa alınmalı” ifadelerini kullandı. Aynı hastanenin acil servisindeki bir başka güvenlik görevlisi ise, “Kapıdan döner bıçakla veya silahla giren olsa bunu nasıl engelleyebiliriz. Buraya gelenleri nasıl arayabiliriz. O kadar görev ve yetkimiz yok. Şu an burada oturanların hangisinin üzerinde ne var nereden bilebiliriz. Bu hastaneye günde binlerce kişi giriyor. Kapılara en azından x-ray cihazı konulursa iyi olur” şeklinde konuştu.

"Polis yetersiz kalıyor"

İstanbul’un en yoğun hastanelerinden birinin güvenlik amiri ise, “Bu ilçede çok fazla şiddet olayı yaşanıyor. Bunun sebebi de yabancı uyruklu vatandaşların bölgede çok fazla olması. Acil servise gelen hastaların büyük çoğunluğu da yabancı uyruklu. Eğer kavgadan yaralanıp gelmişlerse bu kavga hastanede de devam ediyor. Fakat bizim görev yetkimiz de bir yere kadar. Hastanelerde silahla görev yapma yetkimiz yok. Silahlı biri gelse, hiçbirimizin silahı yok. Kavgaya çokta müdahalede edemiyorsunuz. Jandarmamız, polisimiz var ama yeterli değil. Günde 17 bin hasta geliyor ve aralarında her türden insan var. Bu durum da şiddete yönelmelerine neden oluyor” açıklamasında bulundu.