Türkiye Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten hayatını kaybetti

Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten hayatını kaybetti

Giresun'da acil tıp teknisyeni olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Nurcan Kahraman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18 Şubat 2022, Cuma 10:37 Son Güncelleme:
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Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nde 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nurcan Kahraman, 2 Ocak'ta koronavirüse yakalandı. 

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı. 

Kahraman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kahraman'ın cenazesi, Dereli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut da sosyal medya hesabından Nurcan Kahraman'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilerim" paylaşımında bulundu. 

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