Acil tıp teknisyeni Nurcan, koronavirüsten hayatını kaybetti
Giresun'da acil tıp teknisyeni olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Nurcan Kahraman, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
18 Şubat 2022, Cuma 10:37 Son Güncelleme:
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Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nde 15 yıldır acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Nurcan Kahraman, 2 Ocak'ta koronavirüse yakalandı.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındı.
Kahraman, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk annesi Kahraman'ın cenazesi, Dereli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut da sosyal medya hesabından Nurcan Kahraman'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına baş sağlığı dilerim" paylaşımında bulundu.
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