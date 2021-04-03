Acıların bitkisiyim

Yemeklere kattığımız baharatlar, yanında tükettiğimiz acı soslar, bize doğanın birer hediyesi. Bitkilerden elde ediliyorlar. Örneğin; özellikle sushi’nin yanında tüketilen acı mı acı wasabi sosu. Bu sos, aynı adı taşıyan bitkiden üretiliyor. Latince adı ‘Wasabi Japonica’ olan wasabi bitkisi; lahana, yaban turpu ve hardal gibi bitkileri barındıran Brassicaceae ailesinin bir üyesi. Wasabi kaynak suları üzerinde kurulan seralarda yetiştiriliyor.

MAZERETİM VAR WASABİYİM

Wasabi sosu, bitkinin rendelenmesiyle elde ediliyor. Wasabi sapları saat yönünde rendelendikçe macun kıvamına geliyor ve acısı çıkıyor. Bu acılık 15-20 dakikada kayboluyor. Bu nedenle Japonya’daki sushi’cilerde, wasabi sipariş üzerine hazırlanıp hemen servis ediliyor. Gerçek wasabi bitkisi nadir bulunduğu için pahalı. Bu nedenle yaban turpu, hardal, nişasta ve yeşil gıda boyasıyla da bu sos üretiliyor. Wasabi denirse tabii...

ACI DESEM, ACI DEĞİL

Biberlerin acılık derecesi ‘Scoville Skalası’ adındaki bir tabloyla ölçülüyor. Scoville ölçüm sistemi (SHU), 1912’de Wilbur Scoville isimli farmakolog tarafından geliştirildi. Türkiye’de acı biberlerin acılık değeri 30 bin-50 bin SHU. Yani acı sıralamasında pek de önde değil biberlerimiz. Dünyanın en acı biberi tamı tamına 2 milyon 200 bin SHU’ya sahip olan Carolina Reaper.

TOHUMLAR HARDALA

Etlerin, patateslerin yanında tüketmeyi sevdiğimiz acı soslardan hardal, turpgiller familyasından olan hardal bitkisinden üretiliyor. Hardal, sağlığa hayli yararlı bir bitki. Ülkemizde ak hardal ve esmer hardal üretimi yapılıyor. Hardal sosu bitkinin tohumlarından üretiliyor.

KARABİBERİM VUR KADEHLERE

Karabiber (piper nigrum), Piperaceae familyasına ait çiçekli bitkilerin meyvelerinin kurutulup öğütülmesiyle elde ediliyor. Biber bitkisi dört metreye kadar büyüyebilen çok yıllık odunsu bir asma. Tüm sıcak iklimlerde yetiştirilebilir. Türk mutfağında en yaygın kullanılan baharat olan karabiber, insan sağlığı için hayli faydalı.