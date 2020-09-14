Acılı baba 3 oğlunun kara haberini aynı gün aldı
Ankara'da bariyerlere çarparak takla atıp hurdaya dönen otomobilde 3 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerden geriye ise babalarıyla birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.
14 Eylül 2020, Pazartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Ankara'da Osman (24), Muhammet Raşit (18) ve Atilla Bostancı (17) kardeşler, içinde bulundukları otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu öldü. 3 kardeşten geriye, babalarıyla çektirdikleri fotoğraf kaldı.Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolu'nda Çubuk Bayındır Barajı mevkiinde meydana geldi.
Çubuk yönüne giden Osman Bostancı yönetimindeki 06 DM 0640 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı. Araç hurdaya dönerken, Muhammet Raşit ve Atilla Bostancı kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağabeyden de acı haber geldi
Ağır yaralanan ağabeyleri Osman ve kuzenleri Abdulbaki Bostancı da ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Osman Bostancı da doktorların müdahalesine rağmen hastanede yaşamını yitirdi.
Geriye bu fotoğraf kaldı
Abdulbaki Bostancı'nın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Bostancı kardeşlerin cenazeleri, bugün mezarlıkta yan yana toprağa verildi. 3 kardeşten geriye, bir süre önce babaları Ömer Bostancı ile çektirdikleri fotoğraf kaldı.