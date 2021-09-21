Acılı baba konuştu: Oğlumun kanı yerde kalmadı

Uşak’ın Banaz ilçesi Kızılhisar köyünde yaşayan ve buradaki evlerinde oğluna ait fotoğrafları, parfüm, tıraş köpüğü, saat, kıyafet gibi kişisel eşyalarını salonlarının bir köşesinde saklayan Tuncer’in ailesi, teröristin canlı olarak ele geçirilmesinin acılarını biraz olsun hafiflettiğini söyledi. Oğlunun şehit olmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen 66 yaşındaki baba Mehmet Tuncer, "Oğlumun katili olan teröristin yakalandığını duyunca mutlu oldum. Moralim yerine geldi biraz. Oğlumun kanı yerde kalmadığı için çok mutluyum. Acısı hiç bitmiyor ama o teröristin yakalanması haberiyle de moralimiz biraz olsun düzeldi. Biz burada anne baba olarak acı çekiyoruz. Onun da cezası neyse çekmesini istiyoruz. Onun operasyonla canlı olarak ele geçirilmesi beni çok çok mutlu etti. Onun yargılama sürecinde orada bulunmak istiyorum." diye konuştu.

Yaşadığı acının çok zor olduğunu belirten Tuncer, sözlerine şöyle devam etti: "Çok zor bir acı bu. Başına gelen bilir bunu. Söyleyecek çok şeyimiz var ama boğazımızda düğümleniyor sözcükler. Başarılı terör operasyonlarından sonra bölgede çok fazla düzelme olduğunu görüyoruz. Bir şehit babası olarak onun bu şekilde bir operasyonla canlı olarak ele geçirilmesi de beni ayrıca memnun etti. Ben her zaman ’vatan sağ olsun’ diyorum. Oğlum şehit olduğu için gurur duyuyorum. Gururu da çok, acısı da çok."

"En ağır cezayı almasını istiyorum"

Anne Ayşe Tuncer (63) de teröristin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Şerefli ve gururlu olduklarını ifade eden Ayşe Tuncer, "Benim torunlarım üç senedir babasız kaldı. O terörist hemen ölmesin. Allah da onlara çektirsin. Biz şerefliyiz, gururluyuz, oğlumuz şehit olduğu için. Allah katında benim oğlum sevgiliymiş. O teröristin de köpekler yesin etini. Allah’a şükür onun yakalandığını duyunca çok mutlu olduk.

En ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu. Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 17 Aralık 2018’de bulundukları araca PKK’lı teröristlerce açılan ateşte polis memuru Nazım Tuncer’in şehit olmuştu. Diyarbakır Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bugün yaptığı açıklamada, "Demhat Cilo" kod adlı terörist Velat O’yu düzenledikleri operasyonla Hani kırsalında kaçarken yakaladıklarını açıklamıştı.

AA