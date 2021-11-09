Tavuk yemeği sevenler için oldukça iyi bir alternatif olan acılı tavuk bonfile tarifi, hem kolay hem de oldukça lezzetli bir tarif. Peki, acılı tavuk bonfile nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız acılı tavuk bonfile tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ACILI TAVUK BONFİLE TARİFİ

Acılı tavuk bonfile malzemeler

400 gram tavuk bonfile

3 yemek kaşığı soğan suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

5 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Kekik

3 diş sarımsak

ACILI TAVUK BONFİLE YAPILIŞI

Tavuk etini kuş başı doğrayın. Tereyağı ve su hariç bütün malzemeleri karıştırıp iyice harmanlayın. Tereyağını tencerede eritin. Ardından soslu tavuk göğsünü ve sarımsakları koyup kavurun. Soğan suyuyla birlikte sütü de ekleyip pişirin. En son baharatlarını ekleyip tavuklar suyunu çekene kadar pişirip servis yapabiliriz.



