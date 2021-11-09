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Acılı tavuk bonfile nasıl yapılır? Acılı tavuk bonfile tarifi, yapılışı, püf noktası

Yemek

Acılı tavuk bonfile nasıl yapılır? Acılı tavuk bonfile tarifi, yapılışı, püf noktası

Akşam yemeği için oldukça iyi bir alternatif olan acılı tavuk bonfile tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, acılı tavuk bonfile nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız acılı tavuk bonfile tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

09 Kasım 2021, Salı 12:36 Son Güncelleme:
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Tavuk yemeği sevenler için oldukça iyi bir alternatif olan acılı tavuk bonfile tarifi, hem kolay hem de oldukça lezzetli bir tarif. Peki, acılı tavuk bonfile nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız acılı tavuk bonfile tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ACILI TAVUK BONFİLE TARİFİ

Acılı tavuk bonfile malzemeler

  • 400 gram tavuk bonfile
  • 3 yemek kaşığı soğan suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 5 yemek kaşığı süt
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • Yarım tatlı kaşığı tuz
  • Yarım tatlı kaşığı karabiber
  • Kekik
  • 3 diş sarımsak

ACILI TAVUK BONFİLE YAPILIŞI

Tavuk etini kuş başı doğrayın. Tereyağı ve su hariç bütün malzemeleri karıştırıp iyice harmanlayın. Tereyağını tencerede eritin. Ardından soslu tavuk göğsünü ve sarımsakları koyup kavurun. Soğan suyuyla birlikte sütü de ekleyip pişirin. En son baharatlarını ekleyip tavuklar suyunu çekene kadar pişirip servis yapabiliriz. 

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