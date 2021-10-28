Birleşmiş Millletler raporuna göre dünya nüfusunun yüzde 10’una denk gelen 811 milyon insan yetersiz besleniyor. Pandemi, sağlıklı gıdaya erişimi daha da zorlaştırdı. İklim felaketleri de yine dünyanın en yoksul bölgelerini vuruyor. Bir yandan da dünyanın en zengin iki insanı Elon Musk ve Jeff Bezos, servetlerini uzay teknolojisi için harcıyor. Musk’ın serveti 289 milyar dolara ulaştı. Birleşmiş Millerler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, “Musk, servetinin yüzde 2’sine denk gelen 6 milyar dolar ile dünyadaki açlık krizine çare olabilir. Açlık yüzünden ölümle burun buruna olan 42 milyon kişi kurtulabilir” dedi.

İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR

Beasley, milyarderlere ellerini ceplerine atma çağrısı yaptı. Dünyanın en zengin dokuz insanının serveti 100 milyar doların üzerinde. Bezos ve Musk dahil dünyadaki 156 milyarder, şimdiye kadar servetlerinin sadece yüzde 1’ini bağışladı. Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, en cömert milyarderlerden biri, servetinin yüzde 19’unu bağışladı. Sadece ABD’deki milyarderlerin toplam serveti bu ay itibarı ile 5 trilyon doları aştı. Öte yandan ABD’nin insani krize terk ettiği Afganistan’da 22.8 milyon insan açlık çekiyor. Beş yaşın altındaki 3.2 milyon çocuğun hayatı riskte. Etiyopya’da acil gıda yardımına ihtiyaç duyan insan sayısı 5.2 milyon.