Açlık bizi daha sinirli yapar mı?

Sizin de etrafınızda aç olunca sinirlenen insanlar var mı? Yemek yiyene kadar sinirden gözü dönen bu insanların durumu abarttığını düşünebilirsiniz ama bilimsel gerçekleri onları haklı çıkaracak gibi...

18 Eylül 2019, Çarşamba 09:14
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Açlık bizi daha sinirli yapar mı?

Bazı kişilerin açken daha agresif davrandığı bilinir. Ancak açlığın öfke üzerindeki etkisi daha önce araştırılmamıştı. İskoç bilim insanlarının yaptığı araştırma aç kişilerin daha sabırsız ve öfkeli, ayrıca hatalı kararlar vermeye daha yatkın olduğunu ortaya çıkardı.

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