Acımasız sahibi yüzünden ölmek üzere olan bir köpek daha, hayvanseverler tarafından kurtarıldı. Lutcher cinsi av köpeği Casper, o kadar fazla çalıştırıldı ki, vücudunda neredeyse hiç yağ kalmadı ve zayıflıktan eti kemiğine yapıştı. Köpek geçen yıl Cadılar Bayramı gecesinde arabanın içinden yola atıldı ve Liverpool'daki Rescue Me Hayvan Barınağı'ndaki personel, onu hayatta tutmak için 24 saat ona baktı. Personel, Casper'ın 'insanlığın en kötüsüne' maruz kaldığını ve tanık oldukları kötü muamelenin en beter örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Fotoğraflar: lastchancehotel.org

Cornwall'daki Last Chance Hotel'den Sam B’stard, sekiz yaşında olduğuna inandıkları Casper'ın kurtarma merkezinin gördüğü en trajik vakalardan biri olduğunu söyledi. Sam B’stard, 'Kalbi çok zayıflamıştı. Onu beslemek için günde 8 kez küçük öğünler verdik. Aksi halde kalbi fazla yemeye dayanamayabilirdi. Çok üzgündü. İhmal edilmişti. Aç kalmak dışında, başka bir hastalığı ya da fiziksel problemi yoktu' dedi.

Casper artık iyileşti.

Casper, her iki saatte bir küçük öğünler yediğini, hayati organlarını zorlamadan vücudunu yavaşça oluşturduğunu gören yoğun bir beslenme rejimine sokuldu. Veterinerler ayrıca vücudundaki ağrıyan yerleri, aşırı büyümüş tırnakları ve ağrıyan ayak parmaklarını tedavi etmeye başlayabildiler.

Bir hafta sonra, iyileşme belirtileri göstermeye başlayan Casper, Cornwall'daki Last Chance Hotel Hayvan Kurtarma Merkezi'ne götürüldü.

Terk edilişinin üzerinden 3 ay geçtikten sonra hızla iyileşen Casper, yeniden yuvalanmaya hazır. Korkunç geçmişine rağmen Sam, Casper'in hala nazik ve sevecen bir doğaya sahip olduğunu söylüyor ve Casper'ın sadece sevgi istediğini belirtiyor.





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