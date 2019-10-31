Açmaya çalıştığı soda şişeleri elinde patladı

Eskişehir'de bilardo salonu işleten Ömer Erden, geçen 30 Eylül'de iş yerine gelen 6'lı paketlerden çıkardığı soda şişelerini dolaba dizdi. Bu sırada iki soda şişesinin birbirine yapışık olduğunu gören Erden, açmaya çalıştığı sırada şişelerin elinde patlaması sonucu sağ elinden yaralandı.

3 buçuk saatlik ameliyatla yeniden dikildi

Kendi imkanlarıyla gittiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Erden'in sağ eli 2 parmağındaki kopan sinirler ve tendonlar yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla dikildi. Ayrıca iki parmağına da çok sayıda dikiş atıldı.

Bir aylık rapor alan ve fizik tedaviye başlayan Ömer Erden, kağıt etiketin yapıştırıcısı nedeniyle iki şişenin birbirine yapıştığını ve hafif şekilde açmaya çalışırken elinde patladığını söyledi.

'Yapışık şişeleri birbirinden ayırmaya çalıştım'

Bunun bir üretim hatası olduğunu kaydeden Erden, “Dolaba dizerken, yapışık çıkan soda şişelerini hafifçe sadece birbirinden ayırmaya çalışırken elimde patladı. Sol elimdeki şişe sağ elimin tendonlarını ve sinirlerini parçaladı. Ben koşarak hastaneye gittim. Fakat plastik cerrahın da görmesi gerektiğini söylediler. Sağ elimin tendon ve sinirlerinden yaklaşık 3,5 saat süren bir ameliyat oldum. Bir aydır elimi ve kolumu kullanamıyorum. Fizik tedaviye başladım. Şu anda parmaklarımda bir hissiyat yok. Hareket kısıtlılığı var" dedi.

'Fizik tedavinin ardından hasar kalıp kalmadığı belli olacak'

İki parmağında da çok sayıda dikiş olduğunu ve kalıcı hasar olup, olmadığının fizik tedavinin ardından anlaşılacağını kaydeden Ömer Erden, “Soda şişesinin patlaması sonucu yaralanacağım hiç aklıma gelmezdi. Böyle bir olay başıma geldi. Firmaya ulaşmaya çalıştım, başkasının başına gelmesin diye ancak umursayan olmadı. Sonraki paketlerden de yapışık şişeler çıktı. Onları suya koyarak ayırdım. Şişelerde etiketlerin altından çıkan yapışkan artıkları nedeniyle yapışmış. Yapışkan fazla ya da dikkatsizlik sonucu ortaya çıkan bir sonuç bu. İnsanlar dikkat etsinler, yapışık şişeleri ellemesinler. Yetkililerde bu konularda daha dikkatli olmalı. Doktor bir parmağıma 2 dikiş attığını söyledi, diğerinin ise sayısını bilmiyorum. Çok dikiş attığını ifade etti. Fizik tedavinin ardından hasar kalıp kalmayacağı belli olacak" diye konuştu.

Mahkemeye başvuracak

Erden, soda şişelerinin patlaması sonucu yaralanmasıyla ilgili mahkemeye başvurduğunu ve hukuki olarak hakkını arayacağını da sözlerine ekledi.

DHA



