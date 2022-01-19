Tokyo borsasında Sony'nin hisseleri günlük olarak yüzde 10'a yakın değer kaybetti. Bu da şirketin Mart 2020'den beri günlük olarak yaşadığı en sert değer kaybı olarak kayda geçti.

Microsoft, Call of Duty ve World of Warcraft gibi dünya çapında popüler olan oyunların üreticisi Activision Blizzard'ı satın alarak sahibi olduğu Xbox oyun konsolunu daha çekici bir hale getirmek istiyor. Bu adımın en büyük amaçlarından biri Xbox'un, en büyük rakibi Sony'nin PlayStation'una karşı konumunu sağlamlaştırmak.

Microsoft, bu hamlesiyle oyunları Xbox Game Pass uygulamasına katarak fikri mülkiyet alanındaki hakimiyetini de geliştirmek istiyor, böylece müşterilerine sunacağı oyun kataloğunu büyütmek niyetinde. Sony ise oyun cephesinde oyunlardan ziyade gelirinin yüzde 70'ini konsol satışlarından elde ediyor.

Anlaşmanın onaylanması takdirinde Microsoft gelir açısından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi olacak.