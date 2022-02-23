Activision, Call of Duty serisine 2023’te ara verebilir

Kısa süre önce ABD Borsa ve Menkul Kıymetler Komisyonu’na sunulan bir belge, Vanguard’ın Activision’ın beklentilerini karşılayamadığını gösteriyor. Ancak bu durum Activision’ın Call of Duty’yi farklı içeriklerde kullanmayacağı anlamına gelmiyor. 2019 çıkışlı Modern Warfare’in takipçisi olacak 2022 oyununa düzenli olarak yeni içeriklerin ekleneceği biliniyor. 2023’te Warzone 2’ye bir eklenti niteliği taşıyacak ücretsiz bir çevrimiçi oyunun da listede olacağı söyleniyor.

Şirketin sözcüsü Neil Wood konu hakkında, “Bu yıl, önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllar için heyecan verici premium ve ücretsiz Call of Duty içerikleri hazırladık. Aksi yönü işaret eden haberler doğru değildir. Zamanı gelince daha fazla detay paylaşacağız” dedi.

Activision'dan yanıt geldi

Bloomberg kaynaklı, Activision ve Call of Duty oyunlarıyla ilgili çıkan haberlere dair, Activision tarafından resmi bir açıklama geldi. Activision’ın konu hakkında dedikleri şu şekilde:

"Bu yıl, gelecek yıl ve sonrası için heyecan verici, özel ve oynaması ücretsiz Call of Duty oyunlarına dair planlarımız var. Konuya dair basında yer alan ve aksini iddia eden haberler asılsızdır. Süreç içerisinde planlarımıza dair daha fazla ayrıntı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz."