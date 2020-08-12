Kahvaltının vazgeçilmezi acuka tarifi

Tadına doyamayacağınız, ekmeğin üzerine sürüp sürekli yemek isteyeceğiniz acuka tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak içöin acuka tarifi arıyor ya da acuka nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Acuka tarifi için "Acuka tarifi, acuka nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Acuka tarifi

Acuka malzemeleri

5 yemek kaşığı tatlı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

3 yemek kaşığı ufalanmış ekmek içi

5 diş sarımsak

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

Tuz

Acuka yapılışı

İlk olarak zeytinyağını tavada ısıtın. Üzerine domates ve biber salçasını ilave edip kavurun. Kavrulan karışımı ocaktan almadan kısa bir süre önce ezilmiş sarımsakları da ekleyerek karıştırın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alıp kaşık yardımıyla ezdikten sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Dinlenen acukayı kavanozlara doldurup serin bir yerde saklayın.



