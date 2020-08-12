Kahvaltının vazgeçilmezi acuka tarifi
İster meze olarak servis edebileceğiniz isterseniz de kahvaltıda alternatif olarak sofraya ekleyebileceğiniz lezzetlerinden birisi de acuka tarifi. Sevdiklerinize hazırlamak için acuka tarifi arıyor ya da acuka nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Acuka tarifi için "Acuka tarifi, acuka nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
12 Ağustos 2020, Çarşamba 17:30 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız, ekmeğin üzerine sürüp sürekli yemek isteyeceğiniz acuka tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak içöin acuka tarifi arıyor ya da acuka nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Acuka tarifi için "Acuka tarifi, acuka nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Acuka tarifi
Acuka malzemeleri
- 5 yemek kaşığı tatlı biber salçası
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz
- 3 yemek kaşığı ufalanmış ekmek içi
- 5 diş sarımsak
- 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı nane
- Tuz
İlk olarak zeytinyağını tavada ısıtın. Üzerine domates ve biber salçasını ilave edip kavurun. Kavrulan karışımı ocaktan almadan kısa bir süre önce ezilmiş sarımsakları da ekleyerek karıştırın. Tüm malzemeleri bir karıştırma kabına alıp kaşık yardımıyla ezdikten sonra buzdolabında 1-2 saat dinlendirin. Dinlenen acukayı kavanozlara doldurup serin bir yerde saklayın.
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