Haberler Türkiye Haberleri Acun abiye yalvardık - İsmail Balaban'ın hayat hikayesi ve Survivor 2021 macerası Acun abiye yalvardık - İsmail Balaban'ın hayat hikayesi ve Survivor 2021 macerası Türkiye 2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, bu videoda konuğumuz oldu. Biz de Balaban ile hayat hikayesi ve Survivor macerası hakkında konuştuk. 14 Temmuz 2021, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme: 14.07.2021 15:29 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ survivor survivor 2021 ismail balaban güreş yağlı güreş Yazarlarımızdan Çözüm süreci tartışması neden bitmiyor? Oral Çalışlar Teşhis Rauf Tamer Irkçılar coştu Hakan Çelik Nüfusçular... Murat Çelik Fındık diyarı Giresun/Piraziz Banu Şen Bodrum çok pahalı ama çok da dolu! Şirin Sever Lambda ile lambada yapıyoruz Erkut Can CEO'ların evleri ne kadar akıllı? Murat Gülderen Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok Büşra Özbelli İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN Son dakika: Erdoğan rozetlerini taktı! 2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa açıklaması Bakan Koca duyurdu: 60 milyon dozu geçtik! Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın-Kurucaşile yolu açılışına katıldı Sinan Gümüş'e Göztepe talip oldu