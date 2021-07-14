Türkiye Acun abiye yalvardık - İsmail Balaban'ın hayat hikayesi ve Survivor 2021 macerası

Acun abiye yalvardık - İsmail Balaban'ın hayat hikayesi ve Survivor 2021 macerası

Türkiye

Acun abiye yalvardık - İsmail Balaban'ın hayat hikayesi ve Survivor 2021 macerası

2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "Sarı Fırtına" lakaplı İsmail Balaban, bu videoda konuğumuz oldu. Biz de Balaban ile hayat hikayesi ve Survivor macerası hakkında konuştuk.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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