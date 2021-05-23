Magazin Acun Ilıcalı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Acun Ilıcalı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

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Acun Ilıcalı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı güne acı bir haberle başladı. Acun Ilıcalı, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

23 Mayıs 2021, Pazar 19:10 Son Güncelleme:
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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın amcası Nazmi Ilıcalı, hayatını kaybetti. Büyük bir acı yaşayan Acun Ilıcalı, kötü haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: 'Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey...'

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